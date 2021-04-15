За продажу поддельных "брендовых" вещей осужден предприниматель из Тверской области

Предприниматель получил 120 часов обязательных работ Фото: архив "КП"

В Тверской области индивидуальный предприниматель осужден за использование чужого товарного знака.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый продавал в арендуемом павильоне торгового центра в Удомле контрафактную продукцию известных спортивных брендов. Незаконную деятельность пресекла полиция, товар отправили на экспертизу. Ущерб правообладателей составил 457 890 рублей 16 копеек.

Мировой суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

Приговор суда не вступил в законную силу.