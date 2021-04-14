Ветеран прокуратуры Владимир Сухоруков ушел из жизни в Тверской области

Ветерану прокуратуры Владимиру Константиновичу Сухорукову было 89 лет Фото: прокуратура Тверской области

14 апреля ушел из жизни ветеран прокуратуры бывший начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Тверской области старший советник юстиции Владимир Константинович Сухоруков. Об утрате сообщает сайт прокуратуры Тверской области.

Владимир Константинович родился 24 июля 1931 года в Калинине. В 1963 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт в Москве. В органах прокуратуры начал работать в 1964 году. Работал прокурором Краснохолмского района, старшим следователем прокуратуры Калининской области. С 1974 года по 1996 год возглавлял отдел по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам.

В 1989 году ему присвоено почетное звание "Заслуженный юрист РСФСР".

- Его отличали отзывчивость, порядочность, исполнительность. Светлая память о Владимире Константиновиче навсегда останется в наших сердцах, - вспоминают о нем коллеги и выражают соболезнование родным и близким покойного.