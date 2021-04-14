38,9 млн рублей выделено в Тверской области на ремонт музыкальных школ и закупку инструментов

Во всех этих школах учится более 1300 детей. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Тверской области отремонтируют две детские школы искусств и закупят музыкальные инструменты и учебную литературу ещё для нескольких "музыкалок".

22 учебных класса будет отремонтировано Детской школе искусств №2 Ржева. Старицкую школу искусств ждёт капитальный ремонт: там обновят систему отопления, канализацию и водопровод, установят новые двери, приведут в порядок пол, потолок и стены.

Музыкальные инструменты и оборудование закупят для школ искусств Вышневолоцкого, Осташковского, Торопецкого и Бежецкого округов и районов. Они получат новые рояли, пианино, баяны и аккордеоны, флейты, а также звуковое и хореографическое оборудование, другую необходимую технику. Библиотеки пополнятся нотной литературой.

Во всех этих школах, по информации областного Правительства, учится более 1300 детей.

Напомним, 12 апреля губернатор Игорь Руденя назначил нового министра культуры Тверской области. Должность приняла Татьяна Сальникова, работавшая до этого на посту директора областной академической филармонии.