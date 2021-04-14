Новым наместником Ниловой пустыни в Тверской области стал архимандрит Стефан Фото: Ирина ТАРАСОВА

На первом в 2021 году заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое 13 апреля возгласил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, было принято решение освободить архимандрита Аркадия (Губанова) от должности наместника Нило-Столобенской пустыни.

5 апреля 2021 года архимандрит Аркадий (Губанов) направил соответствующее прошение митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию.

Новым наместником мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни стал заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству архимандрит Стефан (Тараканов).

Архимандрит Стефан (Тараканов) Фото: tvereparhia.ru

СПРАВКА "КП"

Архимандрит Стефан (Тараканов) родился 4 июня 1970 г. в Москве. В 1992 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 2015 г. - Московскую духовную академию (заочно).

В 1992 г. поступил в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

28 декабря 1993 г. принял монашество с именем Стефан в честь преподобного Стефана Махрищского.

В 1993-1994 гг. нес послушание в Паломническом центре Троице-Сергиевой лавры, являясь в то же время помощником казначея. Был положен в сан иеродиакона, а затем - иеромонаха.

В 1994-1997 гг. — келарь Троице-Сергиевой лавры, в 1998-2002 гг. - заместитель директора Патриаршего издательско-полиграфического центра, в 2002-2011 гг. - помощник благочинного Троице-Сергиевой лавры.

В 2003 г. возведен в сан игумена.

В 2010-2012 гг. — заместитель председателя Синодальной комиссии по делам монастырей.

В 2015 г. получил сан архимандрита.

С 2019 г. - настоятель московского Троицкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры.