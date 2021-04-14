16 трупов животных проверили на бешенство в лаборатории Тверской области

Бешенство выявили у енотовидной собаки Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Управление Россельхознадзора по Тверской области подвело итоги за певый квартал 2021 года.

По данным ведомства, за период в Тверскую межобластную ветлабораторию было доставлено для исследования на бешенство 16 трупов животных, из них: 12 домашних кошек и собак и четыре трупа диких зверей.

В ходе исследований был выявлен только один положительный случай бешенства у енотовидной собаки, обнаруженной в Сандовском районе Тверской области.

Специалисты проводят комплекс профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий. В зоне обнаружения зараженного животного установлен карантин.