МЧС Тверской области предупреждает о высоком половодье в Максатихе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей Максатихинского района о возможном высоком половодье. Подъем уровня воды ожидается 14 и 15 на реке Молога у пгт Максатиха.

При достижении критической отметки, произойдёт затопление поймы, возможно частичное затопление объектов, расположенных в низине. Опасность грозит приусадебным участкам и расположенным на них домам.

МЧС советует гражданам позаботиться о безопасности: отключить электроприборы и газ, перенести личные вещи и бытовые предметы на верхние этажи, в случае сильного подтопления - покинуть местность.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 01, 101, 102, единый "телефон доверия": 8(4822) 39-99-99.