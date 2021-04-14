В Тверской области приступают к расчистке реки Кимрки от донных отложений и растений

В Тверской области приступают к расчистке реки Кимрки от донных отложений. Фото: ПТО

На Угличском водохранилище в районе города Кимры до конца 2021 года проведут работы по расчистке реки Кимрки от растительности (9 га акватории) и около 90 тыс. кубометров иловых донных отложений.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачи перед перед минприроды региона по сохранению водных экосистем Верхневолжья. Работа эта ведется в том числе по линии нацпроекта.

Как сообщает областное правительство, после расчистки реки Кимрки увеличится глубина водоема. А это позволит предотвратить дальнейшее зарастание устья реки.

В 2021 году в регионе также запланирована разработка проекта по расчистке русла реки Крапивня в Калининском районе.

В этом году регион вновь присоединится к масштабному экологическому марафону «Вода России» по уборке берегов водных объектов. С апреля по октябрь запланировано более 130 таких мероприятий. В том числе планируется продолжить расчистку берегов озера Селигер в Осташковском городском округе.

В 2021-ом также планируется определить береговые линии, границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос у реки Волга и ее притоков – рек Тьмака, Сишка, Большая Коша, Молога, озера Пудоро.