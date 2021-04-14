Проект благоустройства центра Лихославля в Тверской области отмечен на федеральном уровне

Проект «Центр города Лихославль – Сердце Лихославльского района» включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства. Фото: ПТО/коллаж

Проект из нашего региона впервые включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства по итогам 2020 года. Об этом сообщило областное правительство.

Проект «Центр города Лихославль – Сердце Лихославльского района» в Федеральном реестре вошел в число лучших в номинации «Комплексная реконструкция квартала (кварталов) населенного пункта».

- Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий, - отметил накануне губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства.

Всего в 2021 году в Тверской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов в 38 муниципалитетах.

В этом году организовано рейтинговое голосование за проекты благоустройства в 2022-ом. Такой подход позволяет гражданам выбрать наиболее значимые для них объекты.

В перечень голосования вошли 49 объектов из 11 городов Верхневолжья с населением свыше 20 тысяч человек. Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Там же будет организованно голосование, которое состоится с 26 апреля по 30 мая.