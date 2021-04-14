В молоковской школе Тверской области выявлены нарушения при перевозке детей

В школе выявлены нарушения при перевозке детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Молоковского района провела проверку в Молоковской средней общеобразовательной школе имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н.В. Огаркова и выявила нарушения при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

В частности, с водителями не проводились инструктажи, отсутствовали памятки водителю и сопровождающим, использовались аптечки с истекшим сроком годности.

Прокурором района в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении. Одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.