Дорогой велосипед украли из подъезда в Ржеве Тверской области

Реализовать похищенное злоумышленник не успел и вернул велосипед Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 37-летний житель Ржева. Мужчина рассказал, что оставил двухколесный велосипед в подъезде многоквартирного дома, а спустя время не нашел его на месте. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили заявителя и проживающих в доме и установили, что велосипед не был оборудован средствами безопасности, а просто стоял на лестничной площадке, входная дверь была открыта, чем и воспользовался злоумышленник.

Личность подореваемого установили. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Ржева. Продать велосипед мужчина не успел и вернул его владельцу.

По статье "Кража" возбужено уголовное дело.