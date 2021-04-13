В Тверской области проводят информационные туры для туроператоров. Фото: ПТО

В 2023 году в нашем регионе по плану областного минтуризма поток туристов должен увеличиться до 3,2 миллиона гостей в год. А это значит, что уже сейчас необходимо привлекать в регион новых туроператоров. Для них в регионе и стартовали информационные туры.

Они организованы областным минтуризма.

Первым в 2021 году стал тур по маршруту «Земля воинской славы», в который входит и посещение Ржевского мемориала. В него съездили представители восьми туроператоров, в том числе столичные.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, следующим - с 15 по 20 апреля - запланирован информтур по межрегиональному маршруту «Государева дорога». В апреле этот тур был представлен на стенде Верхневолжья на профильной выставке «Интурмаркет» в Москве.

Новинка 2021 года – тур «Сказы волжских городов» с посещением городов Калязин, Кимры, Кашин и Тверь. Интерес к нему уже проявили туроператоры из Петрозаводска, Ярославля, Москвы и Московской области, Смоленска и Таганрога.

Минтуризма региона планирует познакомить представителей турбизнеса и с возможностями делового туризма: тематический информтур запланирован 20-21 апреля.

- Тверская область является востребованной у туристов. Растет интерес гостей к событийному туризму в регионе. Туристическая отрасль - одно из приоритетных направлений развития экономики, - считает губернатор Игорь Руденя.