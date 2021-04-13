В Твери прошли командирские полёты при сильном боковом ветре

В Твери прошли командирские полёты военно-транспортной авиации. Фото: группа в ВК/Минобороны России.

Как сообщают в официальной группе в соцсетях Министерства обороны России, в Твери прошли командирские полёты с участием руководящего состава военно-транспортной авиации. Учения проходили как в светлое, так и в тёмное время суток.

Самые опытные лётчики выполнили наиболее сложные элементы пилотирования на самолётах Ил-76 при сильном боковом ветре. В том числе, ночью.

Отработали такие маневры, как заход на посадку с уходом на второй круг и имитация десантирования с открытием рампы и боковых дверей в воздухе.