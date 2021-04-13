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Общество13 апреля 2021 9:40

В пеновских школах Тверской области детей кормили сомнительными продуктами из битой посуды

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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При организации питания школьников выявили нарушения

При организации питания школьников выявили нарушения

Фото: Вадим МАЦНЕВ

Прокуратура провела проверку организации питания детей в образовательных учреждениях Пеновского муниципального округа и выявила многочисленные нарушения.

В частности, в МБОУ Пеновская СОШ им. Е.И. Чайкиной, МБОУ Охватская ООШ, МБОУ Ворошиловская СОШ, МБОУ Охватская ООШ, МБОУ Мошаровская СОШ, МБОУ Рунская ООШ, МАДОУ «Ромашка», МБДОУ «Радуга» и МБДОУ Детский сад п. Соблаго хранение продуктов питания было организовано с нарушением товарного соседства, отсутствовала маркировка. Продукты питания и уборочный инвентарь находились в одном помещении. Кухонная и столовая посуда имела повреждения.

По результатам проверки руководителям образовательных учреждений внесены представления. Выявленные нарушения устранены.

Виновные должностные лица образовательных учреждений по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Постановления не вступили в законную силу.