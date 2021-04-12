Министром культуры Тверской области стала экс-руководитель филармонии

Татьяна Сальникова работала в тверской филармонии с 2008 года, в 2012-м была назначена директором учреждения. Фото: Тверская филармония.

12 апреля губернатор Игорь Руденя на совещании с членами областного правительства представил министра культуры региона Татьяну Сальникову. Ранее она была директором Тверской областной филармонии.

- Тверская культура - очень ответственное направление. Мы позиционируем себя как один из старейших регионов центральной России, который обладает большим интеллектуальным богатством, историческим и культурным наследием. Все это должно не только создавать наш имидж, но и формировать наше общество, подрастающее поколение, - сказал на совещании Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что развитие культурного пространства должно затрагивать все учреждения Верхневолжья. В первую очередь - это укрепление материально-технической базы районных дворцов и домов культуры.

Отметим, что новое областное ведомство - министерство культуры - создано по инициативе губернатора. Раньше в правительстве региона был комитет по делам культуры. Его возглавляла Наталья Петухова.

Татьяна Сальникова окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по специальности «Композиция», ее квалификация - композитор, преподаватель. Карьеру Татьяна Сальникова начала в 2000 году преподавателем в Детской музыкальной школе в Костроме. В 2006-2008 годах работала в Тверском областном учебно-методическом центре учебных заведений культуры и искусства.

В 2008-2010 годах была директором камерного оркестра «Российская камерата» и камерного хора «Русский партес» Тверской академической областной филармонии. В 2012 году назначена директором учреждения.