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Происшествия12 апреля 2021 13:27

За нарушение авторских прав на сотрудника фирмы в Тверской области завели уголовное дело

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы со штрафом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сотрудник фирмы использовал нелицензионное программное обеспечение

Сотрудник фирмы использовал нелицензионное программное обеспечение

Фото: Екатерина ЗАРВА

В Тверской области сотрудниками регионального УЭБиПК УМВД России совместно с коллегами из Торжка выявлен факт нарушения авторских и смежных прав на одной из фирм.

Установлено, что 41-летний сотрудник фирмы применял для проектирования рекламного оборудования нелицензированные компьютерные программы.

Во время проверки полицейские изъяли два рабочих персональных компьютера. Экспертиза показала, что установленное программное обеспечение является контрафактным. Ущерб, правообладателя составил свыше 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.

Криминал