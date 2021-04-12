Аварийные дома в Пено Тверской области снесут по настоянию прокурора

Аварийные дома снесут по настоянию прокуратуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратурой в ходе проверки установлено, что администрация Пеновского муниципального округа не приняла мер к ликвидации аварийных домов, расположенных в поселке Пено. Дома были расселены еще в 2018 году. Жильцы получили новые квартиры.

В 2019 году требования прокурора о сносе домов органом местного самоуправления судом были удовлетворены, но так и не исполнены. Доступ в аварийные дома не ограничен, ограждение отсутствует, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Прокуратурой Пеновского района в суд направлены административные исковые заявления о признании бездействия администрации Пеновского муниципального округа по сносу домов незаконным и обязании снести шесть расселенных аварийных домов.

Требования прокурора судом удовлетворены. В строения должны ограничить доступ, а потом снести.

Решения не вступили в законную силу.