Аварийные дома в Пено Тверской области снесут по настоянию прокурора

Аварийные дома снесут по настоянию прокуратуры
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратурой в ходе проверки установлено, что администрация Пеновского муниципального округа не приняла мер к ликвидации аварийных домов, расположенных в поселке Пено. Дома были расселены еще в 2018 году. Жильцы получили новые квартиры.
В 2019 году требования прокурора о сносе домов органом местного самоуправления судом были удовлетворены, но так и не исполнены. Доступ в аварийные дома не ограничен, ограждение отсутствует, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Прокуратурой Пеновского района в суд направлены административные исковые заявления о признании бездействия администрации Пеновского муниципального округа по сносу домов незаконным и обязании снести шесть расселенных аварийных домов.
Требования прокурора судом удовлетворены. В строения должны ограничить доступ, а потом снести.
Решения не вступили в законную силу.