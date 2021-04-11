В Твери состоялся автопробег в честь 60-летия первого полета человека в космос

В Твери прошел ретро автопробег Фото: ПТО

Ретро автопробег в честь празднования 60-летия первого полета человека в космос прошел в Твери днем, 11 апреля. В погожий солнечный день автомобили проехали по городским улицам и проспектам от площади Гагарина до Тверского краеведческого музея.

Колонну возглавил автомобиль ГАЗ-21 (Волга) 1969 года выпуска. Он принадлежит участнику Великой Отечественной войны Ашоту Оганесову. В 1975 году Ашот Смбатович получил ее от советского космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Алексея Александровича Губарева.

Колонну возглавил автомобиль ГАЗ-21 (Волга) 1969 года выпуска Фото: ПТО

Каждый год 9 мая Ашот Смбатович вместе с сыном Гарником на автомобиле участвует в параде, а затем возлагает цветы к мемориалам.

После автопробега в Тверском краеведческом музее состоялась встреча Ашота Оганесова с молодым поколением тверитян, для участников встречи и автопробега провели экскурсию по экспозиции в честь первого полета человека в космос.