Наёмник застрелил из пистолета-пулемета москвича в Тверской области

Заказчик и исполнитель тщательно планировали преступление Фото: Олег ЗОЛОТО

Убийство жителя Москвы на территории Тверской области была тщательно спланировано жителями Московской области.

Предварительным следствием установлено, что в 2000 году один из обвиняемых, являющийся криминальным авторитетом Московской области, решил отомстить за разбойное нападение и нанял своего знакомого для убийства потерпевшего.

В период с 2008 по 2019 год исполнитель тщательно планировал покушение, выбирая удобное место для его совершения, изучая личность и образ жизни потерпевшего, его деятельность.

В период с 6 по 28 сентября 2019 года обвиняемый, с использованием ранее установленного в машине GPS-трекера, отследил "жертву" и около дома на улице Ленина в Калязине выстрелил в мужчину не менее 15 раз из пистолета-пулемета. Потерпевший скончался на месте происшествия.

При тесном взаимодейтсвии следователей СК РФ по Тверской области с Управлением уголовного розыска УМВД России по Тверской области и Главного управления уголовного розыска МВД России были установлены злоумышленники и добыты доказательства.

Заказчик и исполнитель, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 33 п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ (организация и убийство по найму, незаконная перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.