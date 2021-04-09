На полигоне под Тверью на бок опрокинулся мусоровоз

Перед полигоном опрокинулся мусоровоз Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Анастасия Филатова

ДТП произошло утром, 9 апреля, на подъезде к полигону ТБО в Славновском сельском поселении Калининского района.

Мусоровоз, принадлежащий региональному оператору ТСАХ, опрокинулся на бок.

О происшествии рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети. Что стало причиной аварии, уточняется.

По словам очевидцев, водитель большегруза отделался синяками и ушибами, а грузчик повредил руку.