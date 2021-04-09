Скидку на оплату детского летнего лагеря получат бюджетники и трудоустроенные в Твери родители

Смены продлятся 21 день. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Твери утверждены цены на отдых в детских загородных лагерях. Напомним, запись в оздоровительные летние лагеря начнётся уже 12 апреля (в понедельник).

Полная стоимость путёвок - 25 307 рублей или 26 094 рублей (в зависимости от лагеря). Такие деньги возьмут с родителей школьников, которые учатся за пределами Твери. Бесплатную путёвку можно получить через региональное Минсемьи (заявки подаются в МФЦ). Но положены они только малоимущим родителям.

Бюджетникам предоставят скидки. Они заплатят за путёвку 16413 - 17200 рублей. Дешевле всего (около 7 тысяч рублей) будет стоить путёвка для детей, родители которых сами работают в детских лагерях. Небольшую скидку сделают и родителям, работающим в других тверских организациях (цена путёвки для них 20860 - 21647 рублей). Всё о детских загородных и школьных лагерях, стоимости путёвок и их бронировании читайте в подробном материале "КП"-Тверь".