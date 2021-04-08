Более 640 млн рублей дополнительно выделено в Тверской области на реставрацию объектов культурного наследия

Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании Правительства Тверской области, прошедшее под председательством губернатора Игоря Рудени. Фото: ПТО.

Порядка 640,8 млн рублей выделено в Тверской области дополнительно на реставрацию объектов культурного наследия. Деньги будут освоены уже в текущем году. Но некоторые работы, инициированные в 2021 году, продолжатся и в 2022-м.

Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании Правительства Тверской области, прошедшее под председательством губернатора Игоря Рудени.

Данные средства пойдут на разработку проектно-сметной документации и непосредственно проведение реставрационных работ. В этом году, по информации областного Правительства, работы будут проводиться в комплексе исторической застройки на набережной Афанасия Никитина, в здании Духовного училища (наб. Афанасия Никитина, 44), городской усадьбе Салтыкова-Щедрина (Рыбацкая, 11), а также на знаменитой колокольне Николаевского собора (Калязин). Будут завершены ремонты в усадьбе «Василёво» в Торжокском районе и в Земской библиотеке в Бежецке.

В планах также разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ в зданиях Дома Полежаевых(Калязин), местном краеведческом музее, в Тверском драмтеатре и ТЮЗе.