Губернатор Тверской области посетил новый детский сад в Лихославле

Губернатор Игорь Руденя посетил новый детский сад в Лихославле. Фото: ПТО

8 апреля губернатор Игорь Руденя отправился с рабочей поездкой в Лихославльский район. Там в маршруте главы региона несколько остановок.

Первым делом, губернатор почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны солдат - возложил цветы к Памятнику неизвестному солдату и Обелиску Победы в Лихославле.

Отметим, что памятник установили в райцентре на месте бывшего военного госпиталя в поселке Лочкино в 2020-м - в год 75-летия Великой Победы.

Губернатор вместе с главой района почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны солдат. Фото: ПТО

Вторым пунктом поездки стал детский сад «Юбилейный». Он построен в 2020 году по нацпроекту «Демография». Благодаря ему районе ликвидирована очередь в детсады.

В «Юбилейном» - 60 мест для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. там работает 15 сотрудников.

Что интересно, в этом садике детей при помощи специальных настольных игр учат правилам раздельного сбора мусора.

Игорь Руденя отметил, что это хороший опыт, и его нужно практиковать и в других детских садах Верхневолжья.

За основу здания детского сада «Юбилейный» в Лихославле взят проект современного дошкольного учреждения «Светлячок» в соседнем поселке Калашниково. Он был построен в 2019 году.

Добавим, что недавно - зимой 2021 года - был открыт детский сад «Акварелька» в Торжке. Он стал седьмым дошкольным учреждением, построенным в Тверской области за прошедшие два года.

Сейчас в регионе строится еще шесть детсадов на 1010 мест: три - в Твери, по одному - в Торопце, Вышнем Волочке и поселке Бурашево Калининского района.