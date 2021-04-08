АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг Тверской области

В 2021 году только наш регион и Белгородская область получили повышение прогноза. Фото: Александр ЖМУЛИН

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Тверской области высокий кредитный рейтинг на уровне А-(RU), повысив прогноз со «Стабильного» до «Позитивного». Об этом сообщает региональная правительственная пресс-служба.

В информации отмечается, что в 2021 году только наш регион и Белгородская область получили повышение прогноза.

Сообщается, что высокая оценка экспертов обусловлена проводимой в регионе сбалансированной бюджетной политикой и прогнозируемым уровнем госдолга без существенных рисков рефинансирования.

- Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы, - неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Руденя.

Повышение уровня прогноза произошло из-за роста запаса ликвидности в 2020 году, который Тверская область завершила с профицитом 4,8% налоговых и неналоговых доходов. Рост наблюдался по всем видам налоговых доходов, а также по части неналоговых доходов. В отраслевом разрезе значительно увеличились поступления по направлению «Деятельность в области информации и связи». На 45% увеличились в 2020 году безвозмездные поступления.

Накопленная ликвидность позволит региону финансировать дефицит бюджета и погашать госдолг в течение ближайших двух лет. АКРА определило долговую нагрузку на бюджет как умеренно низкую.