В Тверской области хлебопекам на возмещение затрат на муку и тесто направят свыше 70 млн рублей

В регионе увеличивают поддержку хлебопекарных предприятий Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Решение об увеличении поддержки хлебопекарных предприятий принято на заседании региональной бюджетной комиссии 7 апреля. Его провел губернатор Игорь Руденя.

- Хлебопёки - это те люди, благодаря которым у нас на столе свежий и качественный хлеб, - констатировал Игорь Руденя. - Мы самостоятельно с 2019 года выделяем дополнительные средства на поддержку хлебопеков. Обязательно будем продолжать эту линию.

В 2021 году на возмещение части затрат на приобретение сырья хлебопекарным предприятиям региона из областного бюджета направят 70,1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, среди потенциальных получателей поддержки - 23 хлебозавода из Твери, Вышнего Волочка, Торжка, Калязина, Нелидово, Оленино, Спирово, Максатихи, Бологое, Западной Двины и других территорий.