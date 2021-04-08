Прокуратура помогла сироте получить жилье в Тверской области

Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"

В прокуратуру Торопецкого района обратился сирота, оставшийся без попечения родителей.

Установлено, что одинокая мать юноши лишена родительских прав. В 2015 году заявитель был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и должен был быть влючен в очередь на предоставление жилого помещения. Однако, жильем до сих пор не обеспечен.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Торопецкого района предоставить заявителю благоустроенное жилье по договору социального найма. Судом требования прокурора удовлетворены. Решение пока не вступило в законную силу.