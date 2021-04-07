В Тверской области 92 человека заболели коронавирусом 7 апреля

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области с начала пандемии, по данным оперштаба, выявили 38 064 случая заражения COVID-19. За сутки на 7 апреля заразились 92 человека.

Выздоровели 36 050 человек (+100 за последние сутки).

Изолировано 1257 больных (-13).

Умерли 757 человека (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 192 заболевших (+34 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2662 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 2099 (+1),

Ржев – 2097 (+10),

Торжок – 1580 (0),

Калининский район – 1581 (+3),

Кимры – 1510 (+4).

В число лидеров также вошёл Бологовский район – 1000.

Прививку от коронавируса сделали 83 183 жителей Тверской области, за последние сутки – 1 615 человек.

За весь период в регионе проведено 648 625 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 826.