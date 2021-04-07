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Общество7 апреля 2021 19:17

Митрополит Амвросий освятил мемориальные доски тверским губернаторам Павлу Слепцову и Николаю фон Бюнтингу

Мемориальные доски убитым губернаторам находятся на часовне Всех Тверских святых
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Перед церемонией освящения мемориальных досок митрополит совершил у Спасо-Преображенского собора литию. Фото: tvereparhia.ru

Перед церемонией освящения мемориальных досок митрополит совершил у Спасо-Преображенского собора литию. Фото: tvereparhia.ru

Сегодня, 7 апреля, митрополит Амвросий освятил мемориальные доски двум бывшим тверским губернаторам - Павлу Слепцову и Николаю фон Бюнтингу. Оба они были убиты. Павел Слепцов 25 марта 1906 года подорвался на бомбе, брошенной под его экипаж. А Николая фон Бюнтинга, сменившего Слепцова на посту губернатора, лишили жизни 2 марта 1917 года (по старому стилю), в день отречения от престола Николая II.

Мемориальные доски губернаторам находятся на часовне Всех Тверских святых (она находится рядом со Спасо-Преображенским собором на Соборной площади).

Перед церемонией освящения мемориальных досок митрополит совершил у Спасо-Преображенского собора литию (богослужение) в память 115-летия убийства губернатора Павла Слепцова.