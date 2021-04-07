Губернатор Тверской области сообщил о поддержке компании "Коралл". Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 7 апреля после заседания областного правительства рассказал представителям СМИ о решениях по поддержке компании «Коралл». В ноябре прошлого года там произошла вспышка африканской чумы свиней.

- Принято решение Правительства Российской Федерации о пролонгации на 12 лет кредитов для предприятия «Коралл». Хотел бы выразить благодарность председателю Правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, его заместителю Виктории Валериевне Абрамченко, Министерству сельского хозяйства РФ и его руководителю Дмитрию Николаевичу Патрушеву, Министерству финансов РФ. Россельхозбанк уже оформляет документы, чтобы стабилизировать финансовое положение. Само предприятие, его акционеры очень активно работают. Помогает федеральный Россельхознадзор, - заявил представителям СМИ Игорь Руденя.

Глава региона добавил, что из бюджета Тверской области выделены средства для компенсации процентной ставки по кредитам компании. В настоящее время животноводческий комплекс «Коралл» приступает к перезагрузке производственного цикла.

- Есть полная уверенность в том, что работа предприятия стабилизируется в ближайшие месяцы. Очень важно, чтобы не было сокращено ни одного рабочего места, - подчеркнул Игорь Руденя.

При этом «Коралл» вместе с областным правительством поучаствует в завершении строительства ледовой арене в Бежецке.