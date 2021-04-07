В Тверской области следователи нашли тело 63-летнего мужчины, который пропал в 2020 году

В Тверской области следователи нашли тело 63-летнего мужчины. В убийстве подозревают его сына. Фото: СУ СК по Тверской области.

5 апреля следователи и полицейские задержали в Москве 33-летнего мужчину, которого подозревали в убийстве жителя Кимрского района. Оказалось, что это сын погибшего. Задержанного допросили.

Выяснилось, что летом 2020 года в деревне Слободище между отцом и сыном вспыхнула ссора. Последний схватил нож и нанёс несколько ударов своему родителю. От полученных ран тот скончался на месте.

Чтобы замести следы, злоумышленник спрятал тело отца в подвале дома. Руководствуясь показаниями, криминалисты нашли труп.

По решению суда подозреваемого арестовали. По уголовному делу проходят экспертизы. Расследование продолжается.