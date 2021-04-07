В Твери открылся кадетский класс Росгвардии в школе №16

В тверской школе №16 открылся профильный класс Росгвардии. Фото: сайт Росгвардия. Тверская область.

После окончания профильных классов, юноши и девушки смогут поступать в профильные вузы нацгвардии России или высшие учебные заведения других силовых ведомств. Помимо общеобразовательных предметов, ученики будут изучать историю Росгвардии, проходить огневую строевую подготовку, постигать основы военной службы. Занятия будут проводить сотрудники подразделений войск национальной гвардии – лицензионно-разрешительной службы, вневедомственной охраны, бойцы СОБРа и ОМОНа.

Кроме того, школьники будут посещать патриотические мероприятия, встречаться с ветеранами, наблюдать за тренировками ОМОНа и СОБРа. После того, как закончат 11 классов и сдадут ЕГЭ, юные тверичане получат аттестат и свидетельство о профильном обучении.

Узнать подробности можно в тверской школе №16, а также на сайте тверского отделения Росгвардии.