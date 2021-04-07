В Твери объявлен конкурс пасхальных поделок Фото: администрация Твери (афиша)

Конкурс декоративно-прикладного творчества "Пасхальное чудо" объеявлен в Твери. Участникам предлагают сделать оригинальную поделку пасхальной тематики. Изготовить ее можно из любых материалов, высотой не менее 50 см.

На изделие нужно прикрепить бирку с названием, указать номер телефона, имя и возраст автора. Конкурсные работы принимаются до 30 апреля включительно.

Поделку можно принести по адресу: Тверь, Тверской проспект, 18. Выставка представленных работ и награждение победителей пройдёт в городском саду 2 мая.

Подробная информация о конкурсе по телефону: (4822) 34-65-69.