Труженица тыла Антонина Акимова отмечает 100-летие в Тверской области Фото: администрация Твери

7 апреля 100 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Дмитриевне Акимовой. С юбилеем жительницу Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вся Ваша трудовая биография связана с родной Старицкой землей. В годы Великой Отечественной войны Вы вместе со всей страной работали под девизом «Все для фронта! Все для Победы!». В послевоенные годы Вы внесли свой вклад в создание современного агропромышленного комплекса Верхневолжья. Благодарю Вас за многолетний добросовестный труд, - отметил глава региона.

Антонина Дмитриевна всю жизнь проработала полеводом и животноводом колхоза «Ленинское знамя» в Старицком районе. Имеет государственные награды, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».