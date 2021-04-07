В Твери ненужную одежду и обувь можно отдать нуждающимся

Сдать ненужные вещи можно на склад Фото: tvereparhia.ru

В марте в Твери благотворительную помощь в виде одежды и обуви получили 237 нуждающихся. Среди получателей 32 многодетных и 163 малообеспеченных семей, 60 инвалидов и 12 матерей одиночек. Цифры приводит отдел социального служения Тверской епархии.

Жители могут сдать ненужные вещи и предметы быта на вещевой пункт на бульваре Цанова, 8, склад №10 (рядом с ТЦ "Вавилон"). Добровольцы сортируют вещи и помогают в выдаче.

Склад работает в четверг и субботу с 11:00 до 15:00.