Бежецкое предприятие в Тверской области оштрафовали за снежные навалы

Предприятие оштрафовали за снежные навалы у остановок Фото: Евгения ГУСЕВА

В Бежецком районе прокуратура провела проверку и выяснила, что МБУ Бежецкого района "Чистый город" не выполнило требования муниципального задания по уборке снега и допустило складирование снега и снежно-ледяных отложений, снежные валы были не убраны от автобусных остановок и пешеходных переходов.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении должностного и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.

Решением суда виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 20 000 и 100 000 рублей соответственно.

Судебные акты не вступили в законную силу.