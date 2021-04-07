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Общество7 апреля 2021 11:59

Бежецкое предприятие в Тверской области оштрафовали за снежные навалы

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Предприятие оштрафовали за снежные навалы у остановок

Предприятие оштрафовали за снежные навалы у остановок

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Бежецком районе прокуратура провела проверку и выяснила, что МБУ Бежецкого района "Чистый город" не выполнило требования муниципального задания по уборке снега и допустило складирование снега и снежно-ледяных отложений, снежные валы были не убраны от автобусных остановок и пешеходных переходов.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении должностного и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.

Решением суда виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 20 000 и 100 000 рублей соответственно.

Судебные акты не вступили в законную силу.