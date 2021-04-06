В Твери с 12 апреля начинается запись в детские лагеря

В Твери начинается запись в летние оздоровительные лагеря Фото: администрация Твери

12 апреля в Твери открывается запись детей в муниципальные оздоровительные лагеря. В летний период 2021 года будут работать загородные учреждения летнего отдыха детей: "Дружба", "Звездный", "Ровесник", "Радуга", "Романтик", "Ромашка", "Спутник", "Чайка", "Родники".

Подать заявку можно онлайн на портале leto.tver.ru.

Для бронирования необходимо пройти регистрацию, указать информацию о ребенке и выбрать желаемые лагерь и смену.

Там же можно изучить подробную информацию о лагерях.