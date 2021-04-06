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Происшествия6 апреля 2021 15:39

Бывший гендиректор предприятия в Тверской области подозревается в уклонении от уплаты налогов

Он скрыл 2,8 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Гендиректор скрыл от налоговой 2,8 млн рублей

Гендиректор скрыл от налоговой 2,8 млн рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия, занятого содержанием автодорог общего пользования.

Факт сокрытия крупной суммы денег выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из МО МВД России "Краснохолмский".

По версии следствия в период с сентября по ноябрь 2020 года гендиректор предприятия, минуя свои расчетные счета, расчитывался с кредиторами. Скрыв 2,8 млн рублей, он тем самым, уклонился от уплаты налогов.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Ведется следствие.

Криминал