Бывший гендиректор предприятия в Тверской области подозревается в уклонении от уплаты налогов

Гендиректор скрыл от налоговой 2,8 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия, занятого содержанием автодорог общего пользования.

Факт сокрытия крупной суммы денег выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из МО МВД России "Краснохолмский".

По версии следствия в период с сентября по ноябрь 2020 года гендиректор предприятия, минуя свои расчетные счета, расчитывался с кредиторами. Скрыв 2,8 млн рублей, он тем самым, уклонился от уплаты налогов.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Ведется следствие.