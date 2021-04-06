Любители ретро-автомобилей соберутся на открытии сезона в Твери

Открытие сезона Тверского ретро клуба запланировано на 18 апреля Фото:vk.com/retrotver

18 апреля в Твери состоится открытие сезона Тверского Ретро клуба. Мероприятие традиционно пройдет на площадке ТРЦ "РИО" на площади Гагарина, 5.

Гостей и участников ждет выставка ретро-автомобилей и мотоциклов, мини-выставка предметов быта и игрушек, ретро-барахолка.

Сбор участников с 9:30 до 10:30. Организаторы просят участников не опаздывать, чтобы красиво расставить машины на парковке.

Мероприятие запланировано до 15:00.