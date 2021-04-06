Росгвардейцы задержали 386 правонарушителей в Тверской области

Росгвардейцами были задержаны 386 правонарушителей Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники вневедомственной охраны подвели итоги работы за первый квартал 2021 года. По данным ведомства с начала года экипажи осуществили 4000 выездов по сигналу "Тревога". Пресечено более 200 правонарушений на охраняемых объектах физических и юридических лиц.

Всего под охраной ведомства находится около 3,6 тысяч объектов и более 7000 мест проживания и хранения имущества граждан.

Патрульными в территориальные органы полиции были доставлены 386 человек, подозреваемых в совершении преступлений. В отношении 375 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено 11 уголовных дел.