Спасатели МЧС провели дезинфекцию вокзала в Твери

МСЧ провело обработку вокзала в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области сотрудники МЧС продолжают проводить санитарную обработку социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции.

Накануне силами специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области проведена дезинфекция комплекса железнодорожного вокзала в Твери.

- Обработаны все контактные поверхности в основных залах, включая зоны отдыха и ожидания, служебные помещения, входные группы и лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила, прилегающая территория, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Обработка проводилась водным раствором хлоркислородных соединений, безвредным для людей, растений и животных.