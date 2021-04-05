В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области токуют глухари и тетерева

Во время токования случаются и драки! Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Глубокий снег всё ещё лежит в тверских лесах, но в Центрально-Лесном государственном заповеднике настала настоящая весна: начали токовать тетерева и глухари.

Токование – брачный ритуал. Так самцы птиц семейства тетеревиные (петухи) завлекают самок (курочек). Токование обычно начинается в сумерках - рано утром или на закате - и может длиться около двух часов. Чтобы показаться самкам во всей красе, глухари и тетерева выбирают открытые места – болота или лесные поляны.

- Они эффектно танцуют, кружатся, распускают хвосты и издают свой знаменитый брачный клёкот, во время которого не слышат окружающих звуков и могут подпустить наблюдателя на близкое расстояние, - рассказывают сотрудники Центрально-Лесного заповедника на страничке в соцсети. - Иногда, если петухов собирается много, случаются даже драки. Курочки сидят поодаль и наблюдают, выбирая себе партнёра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Центрально-лесном заповеднике Тверской области спасаются от цивилизации 46 лосей, 8 кабанов и больше двух тысяч белок

Учёные определили плотность пушистых обитателей заповедных лесов, а «КП»-Тверь» подсчитала их примерную численность.

Ежегодно в Центрально-лесном биосферном заповеднике Тверской области считают зверей… ДАЛЕЕ…