В деревне Горютино под Тверью спасатели тушат горящие ангары

Под Тверью спасатели тушат горящие ангары Фото: архив "КП"

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧМ России по Тверской области в 11:30 утра, 5 апреля.

По прибытии на место ЧП было установлено, что в деревне Горютино в Калининском районе горит неэксплуатируемый ангар.

- Строение одноэтажное, угрозы распространения огня на соседние строения нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

На месте работают несколько пожарных частей. Открытое горение удалось ликвидировать в 12:17. Работы продолжаются.

Пострадавших нет.