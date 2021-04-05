В Тверской области вор оставил дачника без электроинструментов

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 63-летний житель Зубцова. Мужчина сообщил, что у него из сарая украли электроинструменты, стоимостью 20 000 рублей.

Следственно-оперативная группа обследовала помещение и прилегающую территорию, опросила соседей.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый безработный 26-летний житель Зубцовского района. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что инструменты продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.