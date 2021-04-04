Под Тверью ручей размыл автомобильную дорогу, а талые воды затопили дачные участки

Подтопленные участки под Тверью в СНТ «Эдельвейс». Фото: ТИА

В Тверской области половодье - подтапливает дороги, набережные, садовые кооперативы. Так под Тверью размыло дорогу Старый погост – Азарниково – Перхурово. Подтопило 2 апреля на участке между деревнями Азарниково и Труново.

Фото, размещённые в тверских сообществах в соцсетях, вызвали многочисленные отклики. Пришёл отклик и от администрации Калининского района, здесь о проблеме знают - сейчас выполняются работы по водоотведения. Завершить их планируется к вечеру 5 апреля.

В том же Калининском районе талые воды затопили дачные участки.

Как сообщает «ТИА», садоводческое товарищество "Эдельвейс" оказалось в зоне подтопления. Из-за половодья дома в СНТ стоят в воде, а участки (затопленных по сообщениям дачников - более 110) напоминают озера. Фото затопленных огородов дачники прислали в редакцию.

- Почти все дороги в СНТ затоплены. Так же начало затапливать дорогу от деревни Даниловское до садоводческого товарищества, - сообщили читатели в письме.

В администрации Калининского района так же заверили, что ситуация улучшиться к 5 апреля, тем более, что уровень воды в Волге за сутки снизился на 5 см.

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