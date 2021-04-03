Из-за анонимного звонка Тверь лишили боя курантов

Тверской храм Рождества Христова в Рыбаках. Фото: VK/Церковь Рождества Христова в Рыбаках

Настоятель тверского храма Рождества Христова в Рыбаках Сергий Дмитриев выложил на своей странице в соцсети пост с интересной историей о курантах.

- Когда я служил в Вероне, то наш храм был расположен позади базилики Святой Ефимии (куда, мы кстати подарили эту икону), и жил я за нашим храмом, - написал священник. - И вот каждое утро с 8 часов, и каждый час до позднего вечера в своей квартире я слышал мелодичные удары колокола, отбивающего время. Это было очень приятно, и как-то сближало с прошлым этого древнего города. Когда я недавно был переведен служить в храм Рождества Христова в Рыбаках, расположенный в центре Твери, в котором есть колокольня и "электронный звонарь", то я вспомнил об этом...

Отец Сергий подумал, что было бы здорово, если бы и в нашем древнем городе били куранты. Он настроил их в церкви на удары каждый час с 9 до 21 часа. Но, как говорится, недолго музыка играла. Кто-то, видите ли, нажаловался.

- Однако это продлилось лишь один день, - сообщил Сергий Дмитриев в посте. - Мне позвонили и сказали, что поступила жалоба на звон (хотя звона то не было, а били куранты). Я выключил их. Ну не нравится кому-то, так и ладно, проживет Тверь без курантов. Но странно то, что никто не пришел, не позвонил мне, не объяснил в чем проблема, а начали жаловаться. Удивительный народ тверской...

А ведь хорошая идея была. Жаль. Может, спать кому-то помешали эти самые куранты. А может, у кого-то очень нежные уши...