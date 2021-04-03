В Тверской области в результате пожара погибла пожилая женщина

Среди обугленных обломков нашли тело погибшей пожилой женщины 1937 года рождения. Фото: СУ СК РФ по Тверской области/коллаж

Этой ночью в деревне Ульянова гора Бежецкого района произошел страшный пожар - горел деревянный дом. Прибывшие на место пожарные практически не успели ничего сделать. В итоге в огне погибла пожилая женщина.

Дом сгорел больше чем наполовину. Среди обугленных обломков нашли тело погибшей пожилой женщины 1937 года рождения. Предположительно, это хозяйка дома.

На месте работают полицейские и сотрудники регионального управления Следственного комитета. Эксперты уже провели осмотр. Назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, причины пожара еще устанавливаются.