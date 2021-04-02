В Тверской области закупят техники для восстановления и охраны лесов от пожаров на 57,7 млн рублей. Фото: ПТО

В Тверской области продолжается переоснащение и дооснащение служб, отвечающих за восстановление и охрану лесов от пожаров. Этой теме 2 апреля было посвящено заседание региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Закупка оборудования ведется по национальному проекту «Экология».

Как сообщило областное правительство, на оснащение профильной организации - ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес» - лесопожарной техникой в 2021 году в регионе направят 34,1 млн рублей. На закупку оборудования для лесовосстановления - 23,6 млн рублей.

Для его филиалов «ЛПЦ - Тверьлес» в муниципалитетах приобретут лесопатрульные комплексы, водной транспорт, самоходную технику. Численность лесопожарного оборудования будет доведена до 146 единиц.

Для лесовосстановления купят трелевочные машины и специальные плуги. С учетом этих машин в филиалах организации количество спецтехники составит 118 единиц.