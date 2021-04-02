Хищная куница открыла охоту на городских птиц в Пролетарском районе Твери

Куница на дереве. Фото: vk.com/tverhelpanimals / Александра Кошкина

Куница бегает по Пролетарскому району Твери. 2 апреля жители бульвара Ногина обнаружили её на одной из берёз.

Зверёк конфликтовал с местными воронами. Неравнодушные люди, переживая за маленького хищника, начали бить тревогу и сообщили о кунице в "Инициативную группу по защите животных". Очевидцы предположили, что куница ручная, домашняя, и на улице ей может грозить беда.

Но одна из подписчиц, Надежда Малухина, рассказала интересную историю: похожую картину она уже наблюдала около 10 лет назад. Куница лазала по деревьям на бульваре Ногина, а затем шустро юркнула в форточку одной из квартир. "Так что вполне допустимо, что это домашняя зверушка на самовыгуле", - делает вывод Надежда. Другие же уверены, что зверёк лесной: куница просто забежала в город в поисках лёгкой добычи.

Кстати, пушистого зверя не только сфотографировали, но и сняли на видео. Его опубликовал один из подписчиков паблика "News69".