На Новом мосту в Твери начали устанавливать ограждения

На Новом мосту устанавливают отбойники
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Днем, 2 апреля, на Новом мосту в Твери начали монтаж отбойников. Рабочие по мере продвижения частично перекрывают крайнюю правую полосу в сторону Заволжского района. Автомобилистов просят быть внимательнее на участке движения.
Планируйте время в пути. На дорогах возможны пробки.
Также напомним, что в городеначались работы по устранению повреждений дорожного полотна горячим асфальтобетоном и очистка проезжей части от смёта. Работает спецтехника.
Будьте внимательны и осторожны!
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