На Новом мосту в Твери начали устанавливать ограждения

На Новом мосту устанавливают отбойники Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Днем, 2 апреля, на Новом мосту в Твери начали монтаж отбойников. Рабочие по мере продвижения частично перекрывают крайнюю правую полосу в сторону Заволжского района. Автомобилистов просят быть внимательнее на участке движения.

Планируйте время в пути. На дорогах возможны пробки.

Также напомним, что в городеначались работы по устранению повреждений дорожного полотна горячим асфальтобетоном и очистка проезжей части от смёта. Работает спецтехника.

Будьте внимательны и осторожны!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.