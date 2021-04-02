Активисты ОНФ измерили ямы на дорогах Твери и области

Активисты Народного фронта измерили ямы на Коминтерна Фото: onf.ru

Активисты Общероссийского народного фронта в Тверской области провели мониторинг качества дорог в регионе и, в частности, в Твери. По итогам рейда выявлены серьезные дефекты и нарушения.

В Твери жалобы жителей касаются улиц Красина, Резинстроя, поворота с бульвара Гусева на улицу Псковскую (в районе гипермаркета «Глобус»), 4-го переулка Пески, Коминтерна.

- Улица Коминтерна находится в ужасном состоянии. Дорожное покрытие на участке от Волоколамского шоссе до Бурашевского путепровода полностью покрыто ямами. При этом средняя глубина ям – 15-20 см, длину и ширину можно измерять метрами, - подтвердили жалобы жителей активисты ОНФ.

Также граждане возмущены состоянием дорог в Кашинском, Сонковском, Молоковском районах.

Общественники просят власти не только включить дороги в план ремонта, но и рассмотреть вопрос принятия оперативных мер по ремонту дорожных участков. Результаты мониторинга направлены в прокуратуру и органы власти.