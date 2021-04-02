Мошенник из Воронежа обманул покупателя в Твери

Житель Твери стал жертвой интернет-мошенника Фото: Валерий РОМАНОВ

Жертвой мошенника стал 59-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что через сайт объявлений хотел купить ошейник с охотничьим навигатором, позвонил продавцу и перевел ему в качестве аванса 29 000 рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь.

Следственно-оперативная группа опросила потерпевшего, направила запрос в банк, личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 28-летний житель Воронежской области. Выяснилось, что он направил покупателю подельную квитанцию об отправке товара.

Фигурант арестован и дал признательные показания. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.